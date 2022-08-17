ذكرت صحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز» أن مان يونايتد الإنجليزي، لا يزال يفكر في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم أولمبيك ليون، قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.وأضافت أن المدرب إريك تن هاغ يسعى إلى التعاقد مع مهاجم جديد قبل الموعد النهائي المحدد لإضافة بعض القوة النارية إلى خطه الأمامي، مشيرة إلى أن «اليونايتد» حاول التعاقد مع ديمبيلي في فترة الانتقالات الشتوية ومن المفهوم أنهم ما زالوا ينظرون إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما كإضافة محتملة.ولم يتبق أمام ديمبيلي سوى عام واحد في عقده الحالي مع ليون، والعديد من الأندية تستعد بالفعل للانتقال المجاني في الصيف المقبل في حالة استنفاد المهاجم وقته.