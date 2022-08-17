مدّد المهاجم الواعد الانجليزي جيمي باينوغيتينز عقده مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني حتى عام 2025، بحسب ما أعلن النادي «الأصفر والأسود» أمس.



ويأتي قرار التمديد عقب تألق باينوغيتينز بتسجيله هدفا من ثلاثية فريقه في الفوز على مضيفه فرايبورغ 3-1 الجمعة، بعد فترة وجيزة من احتفاله ببلوغه الثامنة عشرة من عمره.



وأثنى الألماني الكرواتي إدين ترزيتش مدرب دورتموند على الشاب الانجليزي بعد الفوز، واصفا إياه بـ «عامل تغيير في المباراة» وأن «بإمكانه أن يخلق الفارق لنا».



وزج ترزيتش بالمهاجم الشاب في الدقيقة 74 بدلا من البلجيكي ثورغان هازار بعدما كان فريقه متخلفا 0-1، ليسهم في عودة «الأسود والأصفر» بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 77.



وشبه البعض مسيرة باينوغيتينز، المولود في العاصمة لندن والذي مثل انجلترا على كافة مستويات منتخبات الشباب والمتوج بكأس أوروبا دون 19 عاما هذا الصيف مع «الأسود الثلاثة»، بمواطنه جناح دورتموند السابق جايدون سانشو المنتقل إلى مان يونايتد في عام 2021 مقابل 85 مليون يورو (86.1 مليون دولار)، حيث قدم إلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك» من أكاديمية مانشستر سيتي في صيف 2020 في سن الـ 17.