أصرّ المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليغري على أنه غير قلق من الإصابة التي تعرض لها الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا خلال مباراة ساسوولو.



وشارك دي ماريا في اللقاء أساسيا، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في الفوز (3-0)، في ختام الجولة الأولى من «الكالتشيو»، لكنه استبدل في الدقيقة 66، حيث تشير تقارير صحافية إلى أنه يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.



وسجل الهدفين الثاني والثالث لـ «اليوفي» دوسان فلاهوفيتش (43 من ضربة جزاء و51).



وقال أليغري في تصريح لشبكة «DAZN»: «لست قلقا، سنرى ما ستسفر عنه الاختبارات الطبية، ولسوء الحظ هذه الأشياء تحدث في كرة القدم».



وأضاف: «عانى دي ماريا من إصابة في الفخذ قبل أسبوع أيضا، ربما كان علي إخراجه عندما كنا متقدمين 3-0، لكنه كان يستمتع بنفسه، بينما عانى دينيس زكريا من تقلص عضلي لا أكثر».



بدوره، حقق نابولي بداية تاريخية للموسم الجديد رغم خسارة ركائز أساسية، وذلك بفوزه على مضيفه هيلاس فيرونا 5-2.



وسجل ثالث الموسم الماضي أربعة أهداف أو أكثر في أولى مبارياته في الدوري لأول مرة في تاريخه وفق «أوبتا» للاحصاءات، ليعلن عن نفسه بقوة كمنافس محتمل على اللقب رغم خسارة جهود القائد والهداف التاريخي البلجيكي دريس مرتنس (غلطة سراي التركي) ولورنتسو إنسينيي (تورونتو أف سي الكندي) والسنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي الإنجليزي).



وأحرز خماسية نابولي كل من خفيتشا كفاراتشيليا (37) وفيكتور أوسيمين (45+3) وبيوتر زيلينسكي (55) وستانيسيلاف لوبتكا (65) وماتيو بوليتانو (79)، فيما جاء هدفي الفريق الخاسر عن طريق كيفن لاساينا (29) وتوماس هنري (48).



وبهاتين النتيجتين في ختام المرحلة الأولى، تكون كل مباريات افتتاح الموسم الجديد انتهت من دون أي تعادل وذلك في سيناريو لم يحصل منذ موسم 1971-1972.