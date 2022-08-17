أوضح المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن «الجميع» داخل الفريق يتمنون استمرار المهاجم ألفارو موراتا عقب الانتصار الكبير على خيتافي في عقر داره بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، مشيرا إلى أن البرتغالي جواو فيليكس، الذي صنع الأهداف الثلاثة، «يمتلك رؤية أفضل من الجميع».



وأكد سيميوني خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»: «لست مالك النادي، أنا المدرب.. موراتا لاعب جيد جدا، ويعمل بطريقة رائعة، والجميع يتمنى استمراره معنا».



وأضاف: «كل اللاعبين يحتاجون للثقة من أجل تقديم أداء كبير مع الفريق، وموراتا متواضع ولدية الرغبة، وظهر هذا منذ اليوم الأول، لا أطالبه بأي شيء، سوى العمل بقوة لكي يصل للحالة الفنية التي هو عليها الآن».



ولم تقتصر كلمات ثناء «إل تشولو» على موراتا فحسب، بل شملت أيضا النجم البرتغالي جواو فيليكس، الذي صنع الأهداف الثلاثة، حيث أكد أنه «يتطور وينضج، وظهر هذا جليا داخل الملعب، وهو لديه رؤية أفضل من الجميع. تمريرة الهدف الأول لموراتا جيدة جدا، وتمريرة الهدف الثاني أفضل، وهو يمر بفترة كبيرة. أتمنى أن يستمر على هذا التطور، لأنها اللحظة المناسبة لذلك في مسيرته».



وجاءت ثلاثية «الأتلتي» عن طريق ألفارو موراتا (14 و59) والفرنسي أنطوان غريزمان (75)، ليحصد الفريق النقاط الثلاث ليحتل بذلك المركز الثاني في الترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف خلف المتصدر فياريال.



وفاز ريال بيتيس على إلتشي بـ 3 أهداف نظيفة سجلها كل من بورخا إيغلسياس (28)، وخوانمي (39 و60). وفي مباراة أخرى، تعادل أتلتيك بلباو مع مايوركا 0-0.