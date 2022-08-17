قالت تقارير إعلامية بريطانية إن نادي ولفرهامبتون واندرارز وافق على دفع نحو 38 مليون جنيه إسترليني (45.75 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل التعاقد مع ماتيوس نونيز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة البرتغالي.



وحسب التقارير فإن ولفرهامبتون يمكن أن يدفع لسبورتنغ مبلغا إضافيا يصل إلى 4.2 ملايين جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 23 عاما.



وكان أعلى مبلغ دفعه ولفرهامبتون مقابل التعاقد مع لاعب هو 35 مليون جنيه إسترليني وكان مقابل التعاقد مع المهاجم فابيو سيلفا في 2020. وفي الموسم الماضي شارك نونيز في 50 مباراة مع سبورتنغ في جميع المنافسات بينما احتل الفريق المركز الثاني بين فرق الدوري البرتغالي الأول.



وبدأ نونيز مسيرته مع المنتخب البرتغالي الأول في 2021 وشارك مع الفريق في 8 مباريات وأحرز هدفا وحيدا.