أكد المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، أن مهاجم الفريق داروين نونيز سيكون لديه الكثير من الوقت للتعلم من البطاقة الحمراء التي حصل عليها بعدما قام بنطح مدافع كريستال بالاس يواكيم أندرسن، في المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحصل نونيز على البطاقة الحمراء مطلع الشوط الثاني، بعدما قام بنطح أندرسن عقب اشتباكات كثيرة حدثت بين الثنائي طوال المباراة.



وأشار كلوب إلى أن المهاجم تعرض للاستفزاز، لكنه تقبل عدم وجود أعذار لرد فعله، وأن عقوبة الإيقاف 3 مباريات سيتم الالتزام بها.



وأوضح أن غياب نونيز عن مواجهات مان يونايتد، وبورنموث، ونيوكاسل، ستمنح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما فرصة للتأمل. وواصل: «بالطبع، سأتحدث معه. الاستفزاز وبالتأكيد رد الفعل الخاطئ، سيتعلم من هذا. ولسوء الحظ لديه 3 مباريات لفعل هذا. الأمر غير جيد بالنسبة لنا ولكن هذا هو الوضع».



وأردف: «تدخلت وأردت أن أرى الوضع في المباراة لم أتمكن من رؤية أي شيء، لكن يمكنني معرفة ما حدث: رأيت أندرسن على الأرض وداروين يسير بعيدا».



وختم: «بعدها شاهدت، نعم إنها بطاقة حمراء. رد فعل خاطئ تجاه الموقف. أندرسن أراد هذا، وحصل على ما أراده ولكن نونيز ارتكب خطأ». وسجل ويلفريد زاها هدف كريستال بالاس بالدقيقة 32، قبل أن يتعادل لويس دياز لصاحب الأرض في الدقيقة 61.



وبهذا التعادل، يحتل ليفربول المركز الثاني عشر برصيد نقطتين دون تحقيق أي انتصار في أول جولتين، فيما يحتل «البالاس» المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.