نفى الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبايس اكس، ليل الثلاثاء- الأربعاء رغبته في شراء نادي مان يونايتد الإنجليزي، بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة انتشرت على نطاق واسع أعرب فيها عن وجود هذه النية لديه.



وكتب ماسك عبر تويتر «كلا، إنها مزحة، لم أخطط لشراء أي ناد رياضي»، بعدما استقطبت تغريدته الأولى في غضون ساعات قليلة ما يقرب من نصف مليون علامة إعجاب عبر الشبكة الاجتماعية. في هذه التغريدة الأولى، قال ماسك المعتاد على إطلاق تصريحات غير متوقعة واستفزازية على تويتر: «سأشتري أيضا مان يونايتد، على الرحب والسعة».



وأضاف ماسك لاحقا، بعد نفيه شراء يونايتد: «مع ذلك، لو كان أي فريق، سيكون يونايتد، لقد كانوا فريقي المفضل خلال طفولتي». وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم ترد تسلا ولا إدارة النادي الإنجليزي الذي تسيطر عليه عائلة غليزر الأميركية، على الفور على هذه التغريدة الأولى. وتبلغ قيمة نادي مان يونايتد المدرجة أسهمه في بورصة نيويورك منذ نحو عقد من الزمن 2.08 مليار دولار.