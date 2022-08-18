ذكرت صحيفة «بارسا يونيفرسال» الإسبانية أمس أن نادي برشلونة يكثف جهوده لبيع 7 لاعبين من صفوف فريقه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الأول من الشهر المقبل.



وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن النادي الإسباني في حاجة ماسة إلى تلبية لوائح اللعب النظيف المالي من أجل تسجيل جولز كوندي وأي تعاقدات أخرى يتم إجراؤها في المستقبل القريب. وأضافت أن برشلونة واجه مشاكل كبيرة في تسجيل التعاقدات الجديدة الأسبوع الماضي واضطر إلى إطلاق الرافعة الاقتصادية الرابعة من خلال بيع 25% من استوديوهات برشلونة مقابل 100 مليون يورو، وكان ذلك كافيا لتسجيل ستة من سبعة لاعبين غير مسجلين، مع بقاء كوندي في وضع الاستعداد.



ووفقا لآخر التقارير، يحتاج برشلونة إلى 20 مليون يورو لتسجيل المدافع الفرنسي، ومع توقف المحادثات مع قادة النادي حول تخفيضات الأجور وتأجيلاتها، ينظر إلى مبيعات اللاعبين على أنها أفضل طريقة لتحقيق اللعب النظيف. وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل برشلونة على بيع محتمل لسبعة لاعبين حيث يتطلعون إلى تلبية قيود اللعب المالي النظيف والمضي قدما في تسجيل كوندي وأي وافدين آخرين. وتضم قائمة اللاعبين المعنيين الذي يعمل برشلونة على خروجهم، ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج وبيير إيمريك أوباميانج، وسيرجينو ديست، وصامويل أومتيتي، ومارتن بريثويت وإيز أبدي. ومن بين السبعة، ممفيس ديباي الذي في طريقه بالفعل للخروج عبر الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، وفي الوقت نفسه، لا يزال أوباميانغ مرتبطا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قيل إن مان يونايتد وتشلسي يتنافسان على توقيعه.