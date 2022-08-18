تواصلت معاناة الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز واليابانية ناومي أوساكا، وذلك بانتهاء مشواريهما في دورة سينسيناتي للتنس، عند الدور الأول بخسارة الأولى أمام البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز من دون مقاومة 4-6 و0-6، والثانية أمام الصينية جانغ شواي 4-6 و5-7، فيما عانى الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عند الرجال لبلوغ ثمن النهائي.



وعلى غرار سيرينا، تواصلت معاناة أوساكا، المصنفة أولى أيضا في السابق، بخروجها على يد جانغ شواي 4-6 و5-7.



ومنذ وصولها الى نهائي دورة ميامي الألف وخسارتها أمام المصنفة الأولى حاليا الپولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا عن الذهاب بعيدا في أي من مشاركاتها الأربع التالية.



واحتاجت جانغ شواي الى ساعة و15 دقيقة لكي تحقق فوزها الأول في هذه الدورة منذ عام 2014 وتلحق بمنافستها اليابانية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، هزيمتها الثامنة في 21 مباراة خاضتها هذا العام، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة الولايات المتحدة التي أحرزت أوساكا لقبها مرتين عامي 2018 و2020 قبل أن تتأثر بعدها بالمشاكل النفسية التي أبعدتها عن الملاعب لفترة. وفي دورة الرجال الألف نقطة للماسترز، تجنب مدفيديف سيناريو دورة مونتريال حين سقط عند الحاجز الأول على يد الأسترالي نيك كيريوس، وذلك بفوزه الصعب 6-4 و7-5 على الهولندي بوتيك فان دي شاندشولف الذي كان اللاعب الوحيد الذي انتزع مجموعة من المصنف أول عالميا خلال رحلته نحو لقب بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي.



ويلتقي بطل سينسيناتي لعام 2019 في ثمن النهائي الفائز بين الكندي دينيس شابوفالوف والأميركي توم بول.



وخلافا لمدفيديف، لم يجد الإسباني كارلوس ألكاراز صعوبة لحجز بطاقته الى ثمن النهائي على حساب الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-3 و6-2، كما فاز كيريوس على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-5 و6-4.