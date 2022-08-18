قطع آيندهوفن الهولندي بطل 1988 نصف الطريق نحو التأهل الى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه رينجرز الاسكتلندي 2-2 الثلاثاء في ذهاب الدور الفاصل. وأظهر الفريق الهولندي عزيمة كبيرة على ملعب «ايبروكس»، إذ بعدما تقدم بهدف العاجي إبراهيم سانغاري (37)، وجد نفسه متخلفا بعد تلقيه هدفين بواسطة الكرواتي أنتونيو شولاك (40) والويلزي توم لاورنس (70).



لكن أرماندو أوبيسبو عقد مهمة رينجرز الحالم ببلوغ دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2010-2011، بتسجيله هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 78.



وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على أرض الفريق الهولندي.



وتحمل المشاركة في دور المجموعات معها مكافأة مالية ضخمة، إذ سيضمن كل فريق الحصول على 15.64 مليون يورو، إضافة الى 2.8 مليون يورو عن كل انتصار في دور المجموعات و930 ألف يورو عن كل تعادل.



أما الفرق التي تفشل في التأهل الى دور المجموعات لدوري الأبطال، فتنتقل الى دور المجموعات للمسابقة الثانية «يوروبا ليغ» حيث سينال كل منها 3.63 ملايين يورو.



وأقيمت الثلاثاء مباراتان أخريان من أصل ست في هذا الدور الفاصل، حيث فاز بودو غليمت النرويجي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-0، وأف سي كوبنهاغن الدنماركي على ضيفه طرابزون سبور التركي 2-1.