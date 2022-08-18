أوقفت الشرطة اليابانية الأربعاء أحد أعضاء مجلس إدارة أولمبياد طوكيو للاشتباه في تلقيه رشى الى جانب ثلاثة رجال آخرين على صلة بالفضيحة، وفق ما أفاد ممثلو الادعاء العام.



ويواجه هارويوكي تاكاهاشي تهمة تلقي 380 ألف دولار رشوة من سلسلة متاجر الألبسة «أوكي هولدينغز»، إحدى الشركات الراعية لأولمبياد 2020 الذي أقيم في صيف 2021 بعد إرجائه عاما بسبب جائحة فيروس كورونا.



وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 78 عاما بصحبة رئيس «أوكي هولدينغز»، هيرونوري أوكي (83 عاما)، ومديرين تنفيذيين آخرين من شركة الألبسة، وفقا لوثائق مكتب المدعي العام في طوكيو.



ويتهم الادعاء العام تاكاهاشي بقبول الرشى التي «يفهم منها على أنها كانت تعني أموال الشكر على المعاملة المفيدة والتفضيلية» التي منحها لأوكي.



ووفقا للادعاء العام، تم تحويل ما مجموعه 51 مليون ين (380 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي) الى الحساب المصرفي للشركة التي يديرها، في أكثر من 50 معاملة تحويلية بين أكتوبر 2017 ومارس 2022.