أفادت صحيفة «دايلي إكسبريس» الإنجليزية أمس بأن الدولي البرتغالي جواو فيليكس، جناح وصانع ألعاب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، يميل إلى البقاء في ناديه، رغم تواجد مسؤولين في نادي مان يونايتد الإنجليزي في العاصمة مدريد للحصول على خدمات صاحب الـ 22 عاما. وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن مسؤولي يونايتد يعملون في مدريد على صفقة فيليكس، وكذلك كجزء من خطتهم المحتملة لاستبدال كريستيانو رونالدو، الذي يبدو أنه متجه إلى ترك النادي قبل الموعد النهائي للانتقال في الأول من سبتمبر.



وأضافت الصحيفة أن مسؤولي يونايتد عقدوا بالفعل اجتماعا في أحد فنادق مدريد، حيث التقوا وجها لوجه مع حاشية المهاجم في محاولة لإغراء فيليكس للانتقال إلى أولد ترافورد.