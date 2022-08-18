غاب سيرج غنابري عن تدريبات بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لدى بدء استعدادات الفريق للمباراة المقبلة أمام بوخوم ضمن منافسات الدوري، وذلك بسبب إصابته في المعصم.



وتعرض غنابري (27 عاما) للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالفوز على فولفسبورغ 2-0، وقد تدرب بشكل منفرد حتى الآن خلال هذا الأسبوع، حسب ما أوضحه نادي بايرن.



وسجل غنابري هدفين وصنع هدفين أخرين للفريق حتى الآن في الموسم الحالي، لكن جرى تبديله خلال مباراة فولفسبورغ بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.



ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية مشاركة غنابري في المباراة أمام بوخوم يوم الأحد المقبل.