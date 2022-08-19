يبحث ريال مدريد عن الفوز أولا والإقناع ثانيا عندما يحل ضيفا على سلتا فيغو غدا السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. نهاية الأسبوع الماضي، قلب «الملكي» حامل اللقب وبطل أوروبا والكأس السوبر الأوروبية تخلفه أمام مضيفه ألميريا العائد حديثا إلى الدرجة الأولى بعد غياب دام 7 سنوات، إلى فوز 2-1.



لكن ذلك الفوز احتاج تألقا فرديا من النمساوي دايفيد ألابا الذي انبرى لركلة حرة مباشرة بعد ثوان من دخوله بديلا، ليقود ريال مدريد إلى تجاوز أول عقبة في الدفاع عن لقبه. لم يكن الانتصار مقنعا، خصوصا أنه أمام فريق صاعد، وكذلك سيكون الأمر أمام سلتا فيغو غدا السبت، إذ سبق للأخير أن تعادل افتتاحا مع إسبانيول 2-2 في مباراة مثيرة. تأتي مباراة «الميرينغي» وسط تقارير تشير إلى إمكانية رحيل نجم وسطه الدولي البرازيلي كاسيميرو.



وأشارت الصحافة الإسبانية والإنجليزية إلى أن وجهة البرازيلي المقبلة قد تكون إلى جانب زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في مان يونايتد الإنجليزي.



وبحسب «ماركا» الإسبانية، فرغم أهمية كاسيميرو للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تدرس إدارة ريال مدريد فعليا بيع البرازيلي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالي، لوفرة اللاعبين الذين يشغلون مركزه في النادي.



وإذ تشير بعض التقارير إلى إمكانية حسم هذه الصفقة خلال اليومين المقبلين، بدأ الحديث أيضا عن دخول تشلسي الإنجليزي أيضا على خط المفاوضات. ويلعب غدا أيضا أوساسونا مع قادش، ومايوركا مع ريال بيتيس. وتنطلق منافسات المرحلة الثانية اليوم الجمعة، بمواجهة إسبانيول مع ضيفه رايو فايكانو، فيما يستضيف إشبيلية الذي مني بخسارة صعبة افتتاحا أمام أوساسونا، ريال بلد الوليد العائد إلى مصاف الدرجة الأولى وخسر بثلاثية نظيفة أمام فياريال الأسبوع الماضي.