أفادت وكالة «رويترز» بأن الملياردير البريطاني جيف راتكليف يرغب في شراء حصة في نادي مان يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب إعلان إيلون ماسك أن خططه لشراء النادي تشكل جزءا من «مزحة مستمرة منذ فترة طويلة».



ويتعرض ملاك النادي، وهم عائلة غليزر الأميركية، لضغوط مع احتلال «اليونايتد» ذيل الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراتين من الموسم.



وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن العائلة ستفكر في بيع حصة أقلية، ما يفتح الباب لراتكليف. وقال مصدر مقرب من راتكليف إن الملياردير يعد من المشترين المحتملين لأنه يريد المساعدة في إعادة بناء الفريق، وأكدت صحيفة «تايمز» لأول مرة أن راتكليف مهتم بالصفقة.



وقال مصدر آخر إن عائلة جليزر ليست مستعدة للتنازل عن الحصة المسيطرة على مان يونايتد ولديها توقعات بتقييم النادي بأكثر من ضعف القيمة السوقية الحالية البالغة 2.2 مليار دولار.