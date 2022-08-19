يسعى أرسنال لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على بورنموث في ملعبه «فيتاليتي» ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة.



ويتقاسم «المدفعجية» صدارة ترتيب «البريمييرليغ» مع مان سيتي برصيد 6 نقاط لكل منهما، وذلك بعد مرور مرحلتين من انطلاق البطولة، حيث حقق أرسنال الفوز في الأسبوع الأول على كريستال بالاس 2-0، وعاد في الجولة الثانية ليتغلب على ليستر سيتي 4-2.ويعول أنصار ارسنال على العمل الذي يقوم به المدرب ميكيل أرتيتا الذي أعاد تشكيله على حسب متطلباته، وهو ما حقق نجاحا رائعا حتى الآن.



في حين، بدأ بورنموث الموسم بفوز على أستون فيلا 2-0، قبل أن يخسر أمام «السيتي» 0-4 وهي نتيجة منطقية وقد يكون من سوء حظه أنه سيلعب أمام «المدفعجية» بعد لقائه حامل اللقب قبل أن يحل ضيفا على ليفربول بالمرحلة الرابعة وهو ما يضعه تحت خطر الهزائم المتلاحقة، في حين سيلعب ارسنال مع أستون فيلا ثم مع مان يونايتد، وحقق الأخير أربعة انتصارات وتعادلا في آخر 5 مواجهات مع بورنموث ممثل الجنوب منذ فوز الأخير في ملعبه عام 2018.



وفي مباراة أخرى، يسعى توتنهام للبقاء ضمن فرق المقدمة عندما يفتتح المرحلة أمام ولفرهامبتون أحد تسعة أندية لم تحقق الفوز في أول جولتين.



ولدى «السبيرز»، الذي نجح في تفادي الخسارة أمام جاره تشلسي في المرحلة الماضية، ثأر من فريق «الذئاب» الذي فاز عليه بملعبه 2-0 في آخر مواجهة بينهما بالموسم الماضي رغم أن فريق المدرب الإيطالي انطونيو كونتي فاز ذهابا بهدف نظيف قبل أن يبعد ولفرهامبتون من كأس المحترفين بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.



وفي بقية لقاءات الغد، يلعب كريستال بالاس مع أستون فيلا، وإيفرتون مع نوتنغهام فورست، وفولام مع برينتفورد، وليستر سيتي مع ساوثمبتون.