أضفت الانتصارات الكاملة التي شهدتها المرحلة الافتتاحية من الدوري الإيطالي نكهة خاصة على مواجهات الجولة الثانية التي ستنطلق بداية من يوم غد السبت، فها هي 10 أندية تتطلع إلى النقطة السادسة إلا أن 8 منها بإمكانها الوصول إلى الفوز الثاني مع وجود صدامين بين فرق فائزة، وأولى هاتين المواجهتين تلك التي تجمع تورينو مع لاتسيو وكلاهما يبحث عن دور بين الكبار، خاصة «سماوي العاصمة» خامس الموسم الماضي، بينما «أحمر تورينو» حل عاشرا، وكان الفريقان قد تعادلا في آخر ثلاث مواجهات بينهما وحقق لاتسيو قبلها 3 انتصارات منها اثنان على أرض ملعب «أولمبيكو تورينو» عقب الفوز الأخير لفريق «الثيران» عام 2019.



ويبدو إنتر الأقرب لأن يكون أول من يبلغ النقطة السادسة عندما يستضيف سبيزيا سادس عشر الموسم الفائت. وكان «النيرازوري» حقق الفوز على ضيفه في 3 من 4 مواجهات جمعتهما في الموسمين الأخيرين مقابل تعادل وحيد، علما أن إنتر سجل 14 فوزا و3 تعادلات وهزيمتين على ملعبه في الموسم الماضي، في حين سيبيزيا جمع 36 نقطة نصفها خارج أرضه. ويلتقي غدا كذلك أودينيزي مع ساليرنيتانا، وساسوولو مع ليتشي.



ألمانيا



سيكون بإمكان بوروسيا دورتموند كسب قصب السبق غدا السبت على بايرن ميونيخ في المرحلة الثالثة من «البوندسليغا» ذلك أنه يلعب قبله بيوم شريطة تجاوز ضيفه فيردر بريمن العائد إلى الأضواء بعد غياب موسم واحد والذي سجل تعادلين مطلع الموسم، ووحدهما بايرن ودورتموند حصدا فوزين ما يعني أنهما سيجددان العهد على المنافسة من جديد.



وتقام غدا بعض المباريات الأخرى، إذ يلعب أوغسبورغ مع ماينتس، وباير ليفركوزن مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع فرايبورغ، وفولفسبورغ مع شالكه، ويونيون برلين مع لايبزيغ.



وتنطلق منافسات المرحلة الثالثة اليوم الجمعة بإقامة لقاء وحيد يجمع بين بوروسيا مونشنغلادباخ وهرتا برلين.



فرنسا



يسعى موناكو ومرسيليا إلى التقدم إلى صدارة الدوري الفرنسي «الليغ آن» ولو مؤقتا عندما يبدآن المرحلة الثالثة قبل المتصدر باريس سان جرمان الوحيد صاحب النقاط الست، إلا أن المهمة لن تكون بهذه السهولة رغم أنهما يلعبان على أرضيهما، ففريق الإمارة ثالث الموسم الماضي صاحب 4 نقاط يستقبل لانس سابع الموسم الفائت الذي يشاركه الرصيد ذاته، ولم يعرف موناكو الفوز على لانس في آخر 4 مواجهات بالدوري فتعادل مرتين وفاز مثلهما، في حين حقق موناكو الفوز في دور الـ 16 لمسابقة الكأس المحلية مطلع العام الحالي، أما الفوز الأخير لموناكو بـ «الليغ آن» فيعود إلى عام 2015 وكان على أرض لانس.



فيما مرسيليا وصيف البطل يستقبل نانت تاسع الموسم الماضي والذي لم يخسر هذا الموسم فخرج بتعادلين مع أنجيه 0-0 وليل 1-1، وسجل مرسيليا المصدوم بالتعادل مع بريست 3 انتصارات على ضيفه وتعادل في الرابعة في حين الفوز الأخير لنانت كان في ملعب «فيلدروم» بالذات قبل موسمين بنتيجة 3-1، في الموسم الماضي فاز مرسيليا مرتين 1-0 و3-2.



ويحل ليون ضيفا على تروا اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من المسابقة.