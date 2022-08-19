بلغ عدد التذاكر المبيعة لمباريات مونديال «قطر 2022» في كرة القدم 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أمس. وخلال مرحلة البيع الأخيرة الممتدة بين 5 يوليو و16 أغسطس وفق نظام أسبقية الشراء «من يأتي أولا يخدم أولا»، بيعت 520.532 تذكرة، بحسب ما أوضحت الهيئة الناظمة لكرة القدم.



وتصدر المقيمون في قطر، الولايات المتحدة الأميركية، انجلترا، المملكة العربية السعودية، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل وألمانيا قائمة المقبلين على التذاكر.