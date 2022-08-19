انتقل المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى نابولي قادما من هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة كما أعلن الناديان الإيطاليان أمس.



وخاض ابن السابعة والعشرين، وهو نجل دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني، أفضل مواسمه التهديفية في صفوف فيرونا بتسجيله 17 هدفا.



وكشفت الصحف الإيطالية أن الصفقة قد تصبح دائمة الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو (12.2 مليون دولار)، في حال تم تحقيق بعض الشروط.



ولم يتفوق على سيميوني الموسم الماضي من الناحية التهديفية في الدوري سوى تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر).