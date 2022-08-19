أصبح بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «أن تتطلع بتفاؤل» إلى المستقبل بعد أن كشفت الإحصاءات الجديدة لشركة «ديلويت» وهي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، أن الإيرادات المجمعة ارتفعت إلى أربعة مليارات و900 مليون جنيه إسترليني (خمسة مليارات و900 مليون دولار) في أول موسم كامل عقب جائحة كورونا.



وأظهرت النسخة الحادية والثلاثين من المراجعة السنوية لشركة «ديلويت» والخاصة بالأوضاع المالية لكرة القدم، أن الأرقام ارتفعت بنسبة 8% في موسم 2020/2021، بعد أن انخفضت من خمسة مليارات و200 مليون إسترليني إلى أربعة مليارات و500 مليون إسترليني في العام السابق له، عقب تفشي جائحة كورونا.وارتفعت إيرادات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي بنسبة 3% لتبلغ 15 مليار و600 مليون يورو.