سعود عبدالعزيز



بعد أيام من ضبط كميات كبيرة من مادة القرطوم المخدرة وإدراج هذه المادة في جدول المواد المحظورة لتداعياتها الخطيرة وكونها تؤدي إلى الوفاة تم ضبط 83 كيلو جديدة من هذا المخدر.



وبحسب مصدر أمني فإن الإدارة العامة للجمارك ضبطت طردا واردا عبر الشحن الجوي بنحو 13 كيلو من القرطوم وعليه تم اخطار وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي اجرت تحريات وحددت صاحب الطرد ومن ثم استصدار إذن نيابي وبتفتيش سكنه تم العثور على 70 كيلو داخل منزل المواطن في سلوى. هذا، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شخص وبحوزته 83 كيلو من مادة القرطوم.