نفذ رجال السجن المركزي وبمشاركة رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالاستعانة بكلاب الأثر حملة جديدة على السجن المركزي تأتي بعد اقل من 72 ساعة من حملة مماثلة وأسفرت الحملة عن ضبط 7 هواتف نقالة و3 غرامات من مادة الهيروين وكذلك شواحن ذكية.



يشار الى ان حملة شنتها وزارة الداخلية السبت الماضي اسفرت عن ضبط نحو 25 هاتفا و12 ضبطية من المواد المخدرة وجاءت الحملة قبل بدء جولة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد إلى السجن وإصدار أوامر بعدم استثناء أي من كان من اجراءات التفتيش قبل الدخول الى السجن.



إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان لها: تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بتنفيذ حملات تفتيشية يومية على عنابر السجن المركزي، تمكنت فرقة التفتيش والإسناد الأمني بالسجن المركزي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط نحو 3 غرامات من مادة الشبو، بالإضافة الى 7 هواتف نقالة وتمت إحالة المضبوطات والمتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.