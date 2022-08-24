شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد امس أداء قسم أحد الطلبة الضباط في قوة الإطفاء العام من الدفعة (26) من حملة شهادة دبلوم هندسة إطفاء، وذلك في مكتبه بمبنى نواف الأحمد وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله إبراهيم ومدير إدارة تدريب قوة الإطفاء العقيد عبدالله سلطان أحمد.



وشدد الخالد بعد أداء الضابط للقسم على الالتزام في القسم ووضع أمن الوطن ومصلحته أمانة في عنقه ويبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.