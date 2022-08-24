شدّد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ضرورة التزام سائقي الباصات بالأماكن المخصصة للوقوف، مؤكدا على انه سيتم إبعاد أي سائق لا يلتزم بالتعليمات ابتداء من الجمعة المقبل.



وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اللواء الصايغ وبحضور مساعد مدير إدارة المخالفات بالإنابة العميد ماجد السهلي والمكتب الفني بإدارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات مع ممثلي شركات النقل العام الكويتية يوم الاحد الموافق 21/8/2022 بقاعة الاجتماعات. ومناقشة مختلف المخالفات التي يقع فيها سائقو الباصات والمشاكل التي يواجهونها في عملهم والأساليب المناسبة لمعالجتها.



وفي هذا السياق تم الاتفاق على التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وشركات النقل العام على توفير مواقف صعود ونزول للركاب بالطرق العامة في محافظة العاصمة.