محمد الجلاهمة



توفي مواطنان وثالث مجهول الهوية في حادثين مروريين عبارة عن انقلاب مركبتين على طريق السالمي ومخرج العديلية على الدائري الثالث. وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية عن انقلاب مركبة رباعية على طريق السالمي وعلى الفور توجهت إلى موقع الحادث دورية من مرور الجهراء ومركبتان من الطوارئ الطبية، ولدى الوصول إلى موقع البلاغ تبين وفاة شخصين كانا بداخل المركبة وهما مواطنان في العقد الثالث، وسجلت قضية انقلاب ووفاة، فيما الحادث الآخر وقع عصر امس وتسبب في وفاة شخص مجهول الهوية. وتعامل مع حادث الانقلاب الغريب الذي كان قبل مخرج الثالث بنحو مترين رجال الإطفاء وتركت جثث المتوفين الـ 3 للأدلة الجنائية.