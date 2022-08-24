واصلت وزارة الداخلية حملاتها الخاصة باستهداف الأوكار المشبوهة والسمسرة على الساقطات، حيث تم ضبط 5 بائعات هوى أغلبهن من الآسيويات و3 وافدين ضبطوا متلبسين داخل تلك الأوكار واعترفوا بدفع مقابل تقديم الخدمات المحرمة التي تقدم لهم.



وأكد مصدر أمني ان جميع الموقوفين تمت إحالتهم إلى الإبعاد الإداري تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتبصيمهم وإدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد، مشيرا إلى ان الحملة الرامية إلى إنهاء الأوكار المشبوهة مستمرة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى مساندة وزارة الداخلية والإبلاغ عن الممارسات المشبوهة، لافتا الى ان مباحث الآداب تبذل جهودا في هذا الخصوص.