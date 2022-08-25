



في إطار من الكوميديا والرومانسية، يتناول العمل قصة زوجين منفصلين يقرران السفر إلى بالي واللحاق بابنتهما قبل الزواج وارتكاب الخطأ ذاته الذي قام به والديها منذ 25 عاما. الفيلم من إخراج أول باركر، بطولة جورج كلوني، جوليا روبرتس، بيلي لورد، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 1 المقبل.



STOWAWAY



في إطار من الخيال والدراما، تدور أحداث الفيلم حول مسافر متخف يذهب في مهمة سرية إلى المريخ، فيرتكب في طريقه سلسلة من الأخطاء غير المقصودة بعواقب وخيمة. الفيلم من إخراج جو بينا، بطولة آنا كيندريك، دانيال داي كيم، توني كوليت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 1 المقبل.