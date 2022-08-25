القاهرة - محمد صلاح



بعد تقديم المنتج سامي عدنان أفيوني بشكوى لغرفة صناعة السينما ضد المنتج ريمون رمسيس وشركته المنتجة لفيلم «خطة مازنجر»، بسبب حصوله على 56 ألفا و600 دولار لتمويل الفيلم إلا أن الشركة تقاعست عن إنجاز العمل، وهذا يدفعنا للتساؤل هل سيتم عرض الفيلم في موعده ام لا؟



وأكد مقدم الشكوى أن هذا التأخير سبب له خسائر مادية كبيرة، مطالبا بحقه في التعويض المادي عن هذا التأخير.



وفيلم «خطة مازنجر» تدور أحداثه في إطار كوميدي، يتناول الفيلم قصة الشاب ماهر الذي يهوى تصوير الأفلام، ويقرر مع مجموعة من أصدقائه خطف طفل، وطلب فدية، ويتخفى ماهر في زي «مازنجر» أثناء تنفيذه عملية الخطف، وهو بطولة ياسمين رئيس، حمدي المرغني، حسام داغر ومحمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.