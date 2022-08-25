دمشق - هدى العبود



تحدثت الفنانة تولين البكري عن تفاصيل خاصة من حياتها الشخصية وحالتها النفسية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية، وكشفت أنها لجأت الى الانتحار مرتين من خلال أخذ «أدوية»، معربة عن ندمها بالقول: «أندم على الشيء الذي قمت به، وكنت أريد الموت بلا وجع».



وأشارت البكري، خلال استضافتها في برنامج «شو القصة»، الى أن احدى المساعدات في منزلها هي من أنقذتها في المرة الثانية، وفي المرة الأولى كانت «الناطورة» في المبنى الذي كانت تسكن فيه، مضيفة: «ما بدي شفقة لأنه أنا بكره الشفقة وبكره كون ضحية».



ولفتت الفنانة السورية إلى خضوعها لجلسات علاج نفسي تحت إشراف طبيب مهم، إذ تم تشخيص حالتها بمرض ثنائي القطب بنسبة بسيطة ولكن مع مرور الوقت اختلف التشخيص ليتبين أن مشكلتها هي التمسك بالماضي والعيش فيه كأنه حاضر.