دمشق هدى العبود



نعت نقابة الفنانين السورية امس المايسترو حسام الدين بريمو الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما بعد صراع مع المرض.



ولد حسام الدين بريمو في دمشق في 18 مايو من عام 1962 وعلى الرغم من أنه لم يدرس التمثيل فقد عمل لست سنوات 1984 - 1990 ممثلا مسرحيا في العديد من الفرق المسرحية، وخاصة فرقة المسرح الجامعي بدمشق، ثم توجه بعد ذلك لدراسة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى، وتعلم وأتقن الغناء الكلاسيكي على يد الأستاذة الروسية غالينا خالدييفا.



شغل بريمو العديد من المناصب في الوسط الفني ببلده. كما عمل وكيلا للمعهد العالي للموسيقى ومدرسا في المعهد نفسه، ومدربا وقائدا في جوقة كلية مارافرام السرياني. كما اسس عدة جوقات من اشهرها (الوان وورد ولونا) وقادها بنفسه.



كما ساهم في الغناء مع جوقة المعهد العالي للموسيقى تحت اشراف الاستاذ فيكتور بابينكو وغنى مع فرقة الموسيقى العربية التابعة للمعهد العالي للموسيقى تحت اشراف الاستاذ حميد الصبري، كما شارك معها عام 1994 في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة، بالإضافة الى الغناء اشتهر كملحن وعازف بيانو داخل سورية وخارجها.