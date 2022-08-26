قال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، مؤكدا أن التحقيقات في قضية استهدافه لم تنته بعد.



وقال مجاهد في تصريح صحافي امس: «التحقيقات في قضية الظواهري لم تنته بعد ومازالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات»، معتبرا أن «إثارة الفتن واضطراب الأمن في حدود أفغانستان من مؤامرات الجهات المغرضة، والتي تريد أن تعكر علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة وتعدم الثقة بينها، لكننا لن نسمح لأحد بذلك».



وأفاد المتحدث باسم «طالبان» بأنه «تم قمع عصابة داعش بشكل غير مسبوق في أفغانستان، وينبغي لدول المنطقة بمن فيها روسيا ألا تقلق من خطر داعش من أراضي أفغانستان».