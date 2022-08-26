قررت محكمة الكرخ في العراق اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص تسريب صوتي جديد يظهر جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة ويكشف بيع وشراء مناصب لأحد القضاة لتعيينه في المحكمة الجزائية، إضافة إلى تعيينات في وزارة التربية مقابل مبالغ مالية.



وكان الصحافي علي فاضل نشر تسجيلا صوتيا قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب «الجماهير» أحمد الجبوري «أبو مازن» يتضمن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية.



وفي التسجيل الصوتي، الذي سرب امس شخص يدعى «محمد الهجف» يتصل بمحافظ صلاح الدين الأسبق، أحمد الجبوري وينقل إليه طلب قاض يدعى «فيصل العزاوي» التدخل لتعيينه في المحكمة «الجزائية»، حسبما اوردت «العربية.نت».



كما ينقل عن شخص يدعى القاضي «خلف» قوله إنه اتفق مع الجبوري على أن يجلب له المبلغ يوم الاثنين المقبل، ولديه قائمة بـ 15 شخصا من منطقته «سيزعل» من أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في «التربية». من جانبه، يقول أحمد الجبوري، في التسجيل الصوتي المسرب إنه أبلغ «المحافظ» بأن لديه التزاما بقضية «الوزير صالح»، وطلب منه أن يزور «محمد الهجف» ويوقع له الصك.