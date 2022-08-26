حصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان على كفالة استباقية تتعلق باتهامه في قضية إرهاب، حيث مثل امس أمام قاضي المحكمة المعنية لتوضيح موقفه من الشكاوى التي يواجهها.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن سيد علي ظافر، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني الخاص بخان، قوله إن القاضي منع الشرطة من إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق حتى الأول من سبتمبر المقبل.



ومن جانبه، قال فؤاد شودري زعيم حزب خان «حركة الإنصاف الباكستانية»، للصحافيين في العاصمة إسلام آباد، إنه سيقدم طلبا لإلغاء شكوى الشرطة لأنه ليس لها أي أساس.



وأكد رئيس الوزراء السابق بعد الجلسة أنه لم يقل شيئا مخالفا في خطابه الأسبوع الماضي.



ويواجه عمران خان اعتقالا محتملا بسبب شكوى تسعى لاتخاذ إجراء ضده بموجب قانون الإرهاب في البلاد، بسبب تصريحاته «التوعدية» ضد كبار مسؤولي الشرطة وأحد القضاة أثناء تجمع في العاصمة يوم السبت الماضي.



وتتهم الشرطة نجم الكريكيت السابق بأنه قام بالتهديد عندما تحدث عن تعذيب الأمن لمساعد له يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش.



وانتقد خان (69 عاما) تصرفات الحكومة وقال إنها تنتهك حرية التعبير.



وقال خان في خطابه يوم السبت إنه «لن يترك» قائد شرطة إسلام آباد والقاضية التي مددت احتجاز مساعده، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهما. واستشهدت الشرطة بهذا التعليق وقالت إن خان كان يهدف إلى ترهيب أفراد الشرطة والقضاء ومنعهم من أداء واجبهم.