عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في أثينا أمس اجتماعا مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» في بيان أن الرئيسة اليونانية رحبت في بداية اللقاء - الذي جرى في القصر الرئاسي - بالشيخ محمد بن زايد، وهنأته بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية أن تعزز زيارة سموه الرسمية لليونان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.



وأكدت كاترينا روبولو أن اليونان تعتبر دولة الامارات شريكا إستراتيجيا وقالت إن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمان والرفاهية في المنطقة.



وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة جرى تعزيز العلاقات بين البلدين، معربة عن ثقتها في وجود فرص إضافية كثيرة من أجل تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة.



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد، عن سعادته بلقاء الرئيسة اليونانية وزيارة مدينة أثينا العريقة الزاخرة بالتنوع الثقافي والحضاري، متمنيا للشعب اليوناني مزيدا من الرقي والتطور والازدهار.



وعبر عن سعادته بالتطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم تحدي جائحة «كورونا» إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين ارتفع نسبة 17%.



كما عقد الشيخ محمد بن زايد مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين اليونانيين في مقدمتهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.



وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي بـ «تويتر» عقب لقائه المسؤولين اليونانيين: «وصلت إلى مدينة أثينا العريقة وسعدت بلقاء الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء من الحكومة اليونانية.. نسعى إلى تنمية علاقاتنا الإستراتيجية وتعزيزها بالمشـــاريع الاقتصاديــة والاستثمارية الحيوية التي تخدم البلدين وشعبيهما الصديقين».