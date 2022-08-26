اقترحت رئيسة تايوان امس تخصيص 19 مليار دولار للإنفاق الدفاعي العام المقبل، في زيادة تتجاوز 13% مقارنة مع 2022 تشمل تمويلا لطائرات مقاتلة جديدة، وذلك بعد أسابيع من قيام الصين بمناورات حربية واسعة النطاق حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.



وتنص الميزانية الدفاعية الإجمالية، التي اقترحتها رئيسة تايوان تساي إينغ وين، على زيادة بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 586.3 مليار دولار تايواني، وتشمل الزيادة 108.3 مليارات دولار تايواني أخرى للإنفاق على الطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى «أموال خاصة» أخرى لوزارة الدفاع.



من جهتها، هددت الصين باتخاذ «إجراءات قوية» إذا تدخلت كندا في تايوان، وذلك بعد ورود تقارير أفادت بأن وفدا من البرلمان الكندي يعتزم زيارة الجزيرة في وقت لاحق من العام الحالي لاستكشاف الفرص التجارية.



وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان «نحث الجانب الكندي على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها».



وأضافت السفارة أن «الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية ضد أي دولة تحاول التدخل أو التعدي على سيادة الصين ووحدة أراضيها».



وقالت العضو الليبرالية بالبرلمان الكندي جودي سجرو مؤخرا إن أعضاء من «مجموعة الصداقة» البرلمانية الكندية - التايوانية، يخططون لزيارة الجزيرة.



من جانبها، قالت الحكومة الكندية في بيان إن الجمعيات البرلمانية وجماعات الصداقة مستقلة وإنها تحترم عزم المشرعين على زيارة تايوان.