قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه أمر بتحديث الخطط العملياتية للجيش لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية. وأصدر يون هذا التوجيهات خلال زيارته الأولى لمخبأ عسكري في العاصمة سيئول سيكون مركز قيادة في حالة نشوب حرب. وتتزامن زيارته مع بدء تدريبات عسكرية بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية، وهي الأكبر منذ سنوات. وتتضمن أول تدريب ميداني بين الجيشين منذ عام 2017 بعدما تم تقليصها في ظل جائحة كوفيد-19 وتحت قيادة سلف يون الذي سعى إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.



وأشار يون إلى أن تدريبات العام الحالي تجري وفق سيناريو مختلف وأن خطط العمليات تعكس التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية.