عبدالعزيز جاسم



قال مدرب النصر د.محمد المشعان بعد التعادل مع العربي 1-1 في انطلاق مباريات دوري «زين» الممتاز إنه كان يعلم بصعوبة المباراة أمام منافس قوي وبطل لديه وفرة من اللاعبين المحترفين وعلى مستوى عال ولذلك لم ندخل المباراة بصورة جيدة في أول 10 دقائق لكننا عدنا وقدمنا 70 دقيقة مميزة وتمكنا من التقدم حتى جاء هدف التعادل لـ«الاخضر» مع بداية الشوط الثاني من خطأ دفاعي، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن راضيا عن التعادل لذلك حاولنا تسجيل هدف الفوز وتحصلنا على ركلة جزاء في الوقت الضائع لم نتمكن من استغلالها، لافتا إلى أن محمد دحام يعتبر مستقبل كرة «العنابي»، وأتمنى أن يكون مستقبل الكرة الكويتية وإن تحصلنا على ركلة جزاء أخرى أريد أن أقولها أمام وسائل الإعلام فإنه من سيسددها بحال كان جاهزا لذلك.

وأشار إلى أن المحترفين البرازيليين جونيور تاكو وفرانشيسكو توريس لم يكونا جاهزين للمشاركة بسبب الإصابة، موضحا في ذات الوقت أن تبديل الظهير الأيمن لافي عماش في الشوط الأول جاء بسبب تعرضه للإصابة.