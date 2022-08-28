مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم بطولة دوري «زين» لفرق الدرجة الأولى للموسم 2022-2023، وذلك بمواجهتين، حيث يلعب الصليبخات مع اليرموك على ستاد مبارك العيار في تمام الساعة 6.45 مساء وفي اللقاء الآخر يستضيف الشباب غريمه برقان في الساعة 9.00 مساء، فيما أخضعت قرعة البطولة خيطان الى الراحة من منافسات الجولة الأولى.



وتقام البطولة من 4 أقسام ويتنافس الفرق الخمس على حجز احدي بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز كما يسعى بطل المسابقة للفوز بالجائزة المالية التي خصصها اتحاد كرة القدم ومقدارها 30 ألف دينار.



واستعدت الفرق الخمسة جيدا لخوض غمار المنافسة عبر معسكرات خارجية باستثناء برقان الذي فضل الاستعداد محليا وختمها بإقامة معسكر داخلي.



ويقود فريق الشباب المدرب الوطني عيد سابج مع 5 محترفين من السنغال، وهم: عمر ويد واوسينيو نداي واوسينيو سيزار وسليم ممادو ومامي ساهر، فيما جدد اليرموك هويته بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي بايشاو والمحترفين النيجيري براون والكولمبي جوس ريكاردو ومواطنه جيري جبريل والراوندي كيفن مهير والبرتغالي ميجيل انجلو.



وفي برقان تعاقدت إدارة النادي مع المدرب البرازيلي ايمرسون، واللاعبون المحترفون هم: رامي ابو شنبيه والبرازيليان ويلسي وتايلون، فيما احتفظ فريقا الصليبخات وخيطان بالمدرب الوطني إذ يقود الأول المدرب مالك القلاف الذي أحدث بالتعاون مع الجهاز الإداري تغيرا شاملا في صفوف اللاعبين وتعاقد مع 10 لاعبين محليين ومحترفين جدد، فيما يشرف على تدريب خيطان المدرب هاني الصقر الذي كاد يصعد بالفريق الى الدوري الممتاز لكن البطاقة ضاعت من الفريق في الخطوة الأخيرة.