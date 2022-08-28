يعقوب العوضي



توج منتخبنا الوطني لهوكي الجليد بلقب بطولة هوكي المحترفين المفتوحة التي اختتمت مساء أول من أمس بالفوز على عمان في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الألعاب الشتوية فيما احتل المنتخب البحريني المركز الثالث، وفي منافسات السيدات توجت سيدات الكويت باللقب فيما احتلت سيدات البحرين الوصافة ومنتخبنا الوطني للسيدات اليافعات المركز الثالث.



وعقب المباريات النهائية قام رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي ورئيس الاتحاد البحريني للهوكي عبدالله القاسم بتقديم كأس البطولة وتقليد الميداليات للمنتخبات المتوجة، حيث أكد العجمي أن الهدف من البطولة هو رفع المستوى الفني العام للمنتخبات الخليجية المشاركة بالإضافة الى صقل المواهب الشابة لمنتخباتنا الوطنية.



وتوجه بالثناء والشكر للمنتخبات المشاركة ممثلة بالمنتخب السعودي، العماني والبحريني، مؤكدا أن نجاح البطولة يكمن في تقوية الروابط الأخوية بين الدول الشقيقة والتي تواجدت لتحقيق الأهداف المرسومة.