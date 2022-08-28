هادي العنزي - يحيى حميدان



أكد المدرب المساعد للفريق الأول بنادي السالمية بداح الهاجري أن الفوز على التضامن بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى يعد بداية مشجعة للفريق، مضيفا: «مواجهة التضامن جاءت صعبة، وشهدت أداء متقلبا، ولكن الظفر بنقاط المباراة كاملة مهم لتحقيق أفضل بداية ممكنة، وهو ما تحقق، ولعل اللافت في المباراة هو تألق حارسي الفريقين عبدالرحمن الفضلي من السالمية، وسعود الجناعي من التضامن، ويتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مواجهات قوية، في بطولة تعد من بين الأصعب والأكثر تنافسية وفقا للمعطيات المتوافرة»، لافتا الى أن تحضيرات السالمية للدوري جاءت مرضية بدرجة كافية.



وأشار الهاجري الى أن صفوف «السماوي» شهدت تغيرات كبيرة في الفترة الماضية خاصة في الناحية الهجومية، مبينا: «بعد مغادرة حسين الموسوي وفهد الرشيدي ونايف زويد وعبدالله الظفيري، تغيرت الصبغة الهجومية للفريق، وهذا الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لتحقيق التجانس والانسجام المطلوبين بين اللاعبين الجدد والقدامى وكذلك بين الشباب وذوي الخبرة على حد سواء، وقد كانت البداية مشجعة أمام التضامن، بعدما قدم الوافد الجديد المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس أداء جيدا بالمجمل».



من جهة اخرى، أوضح عضو مجلس ادارة نادي التضامن ورئيس جهاز الكرة فهد دابس أنه تمنى أن تكون انطلاقة الفريق بالدوري عبر تجنب الهزيمة من السالمية، ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا التركيز على القادم من المباريات.



وأضاف دابس أنه من حق «السماوي» أن يلعب بالطريقة التي يريدها عبر اضاعة الوقت وأي فريق متقدم بالنتيجة لديه الحق في اللعب كيفما يريد.



واعتبر دابس أن المباراة كانت متكافئة بين الفريقين حيث فاز من استغل الفرص بالشكل المثالي، مشيرا الى ان خروج المهاجمين مشعل الشمري وعبدالعزيز البشر مؤثر بالتأكيد، الا أن اللاعبين المتواجدين في القائمة «فيهم الخيرة والبركة».



هذا، وغادر الشمري البلاد صباح امس متوجها الى العاصمة البحرينية المنامة لخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته عبر بوابة نادي سترة.



ووافقت ادارة التضامن على إعارة راشد فراج الى الساحل لمدة موسم واحد، ولم يتمكن فراج من المشاركة مع فريقه الجديد امام القادسية أول من أمس بسبب اجراءات التسجيل لدى اتحاد الكرة.