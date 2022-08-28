في إطار زيارته للجمهورية التونسية لحضور ورعاية الحفل الختامي للبطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 13 و14 عاما وتتويج الفائزين، قام رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله بزيارة وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، وذلك بحضور رئيس الجامعة التونسية للتنس نائب رئيس الاتحاد العربي للتنس عضو الاتحاد الدولي للتنس د.سلمى المولهي القيزاني وأمين صندوق الاتحاد الكويتي للتنس رئيس وفد منتخب الكويت الوطني للتنس المشارك في البطولة علي سليم الديحاني، حيث تناول اللقاء الشأن الرياضي في رياضة التنس في البلدين.