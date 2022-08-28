مبارك الخالدي- يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت رادان غاسانين أن بداية «الأبيض» في دوري «زين» الممتاز تعتبر غير سعيدة بعد الخسارة من الجهراء بهدف نظيف.



وأضاف رادان عقب المباراة أن الكويت لو بدأ اللقاء بشكل أفضل لأنهاها منتصرا وذلك بسبب فقدانه عددا كبيرا من العرضيات من الظهيرين والتي لم تستغل كما يجب.



وأشار إلى أن هدف الفوز للجهراء جاء من خطأ فردي تسبب في ضربة جزاء ولم يأت من لعبة مفتوحة، مبينا أنه غير نظام لعب الفريق في الشوط الثاني بعدما لعب بثلاثة مدافعين وفتح خطوطه من العمق والأطراف ولكنها لم تستغل ايضا بالشكل اللازم.



وختم حديثه بالقول: «أبارك للجهراء وأتمنى أن نصحح المسار بداية من المباراة المقبلة».

من جانبه اشاد مدرب الجهراء السلوفيني ساندي بالفوز الثمين الذي حققه على الكويت.

وعقب المباراة قال في تصريحات: «أهنئ لاعبي الفريق على الروح العالية والالتزام بالسيناريو الذي وضعناه قبل المباراة فقد درسنا اسلوب لعب الكويت وحاولنا ايقاف مفاتيح اللعب وتحقق لنا ذلك».



وأوضح ان الفريقين استحقا الفوز في المباراة عطفا على الفرص التي لاحت لهما، مضيفا أن خسارة «الأبيض» لا تقلل من شأنه فالمشوار لايزال طويلا، كما ان فوز الجهراء لن يشكل ضغطا علينا في المباريات المقبلة ولدي الثقة في الفريق للحفاظ على مكاسب المباراة، هذا وقد قدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء عزيز الذايدي مكافأة بقيمة ٢٠٠٠ دولار للاعبين عقب هذا الفوز.