القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن حقل غاز (ظهر) حقق خلال العام المالي «2021/ 2022» رقما قياسيا منذ بدء الإنتاج عام «2017/2018»، حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالي 2.7 مليار قدم مكعبة غاز طبيعي يوميا، علاوة على نحو 5 آلاف برميل متكثفات يوميا، كما بلغت الاستثمارات خلال العام 741 مليون دولار ليصل بذلك إجمالي حجم الاستثمارات في حقل ظهر منذ بدء العمل إلى أكثر من 12 مليار دولار.



وقال وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا - خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتي (بتروشروق) وبترول بلاعيم (بتروبل) عن العام المالي «2021/2022» - إن هناك فرصا جيدة في مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، وفق بيان لوزارة البترول، امس.



وطالب الوزير القائمين على منظومة الإنتاج في هيئة البترول و«إيجاس» و«بتروبل» و«بتروشروق» والشركاء، ببذل المزيد من الجهود واستثمار كل الفرص الجيدة المتاحة التي تحفز على حفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج، كما أكد أهمية التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث عن فرص جديدة في الطبقات الأكثر عمقا للكشف عن احتمالات جديدة واعدة واستخدام تكنولوجيات جديدة للوصول إلى تلك الفرص.



من جانبه، استعرض رئيس شركة (بتروشروق) م.خالد موافي أهم نتائج أعمال شركة (بتروبل)، موضحا أن الإنتاج اليومي بلغ أكثر من مليار قدم مكعبة غاز، ونحو 65 ألف برميل زيت خام، و11 ألف برميل متكثفات، وأن إجمالي الاستثمارات بلغ 714 مليون دولار.



وأشار إلى أنه تم خلال العام وضع 13 بئرا على الإنتاج بحقول سيناء بمعدلات إنتاج أولية حوالي 7300 برميل يوميا، بالرغم من التناقص الطبيعي للمخزون من الحقول القديمة التي تنتج منذ أكثر من 70 عاما، وأنه تم تكثيف أعمال الصيانة للآبار للحفاظ على الإنتاج، كما استعرض أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي مثل بلطيم جنوب غرب وجنوب غرب بشروش.