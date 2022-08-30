أطلقت مؤسسة «أضواء المستقبل للتنمية» مسابقة «دايرة للابتكار الأخضر 2022» في مجالات إعادة تدوير الخشب والقماش والطاقة المتجددة، تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من مؤسسة «دروسوس»، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27».



وذكرت وزارة البيئة، في بيان امس، أن المسابقة تأتي في نسختها الثانية بعد نجاحها في العام الماضي، ويبلغ مجموع الجوائز النقدية 90 ألف جنيه، بخلاف جوائز الدعم الفني والإداري والتسويقي والاستشاري، وبمشاركة 15 خبيرا واستشاريا تحكيميا، وتستهدف المسابقة جميع محافظات مصر والشباب من 21 الى 40 عاما من الخريجين وطلاب الجامعات، وتم إطلاق الصفحة واستمارة الاشتراك «online» على صفحة المسابقة على «فيسبوك» وموقع المؤسسة.



وأضافت ان المسابقة تمر بعدة مراحل، أولها التسجيل عبر صفحة المسابقة، يعقبها مراجعة الاستمارات وتصنيفها طبقا لشروط المسابقة، ويتم بعدها تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات (مجموعة إعادة تدوير الخشب، مجموعة إعادة تدوير القماش، مجموعة الطاقة المتجددة)، وعقد لقاءات عبر تطبيق «زووم» لشرح تفاصيل وأهداف المسابقة وكيفية الوصول إلى المرحلة الأخيرة، ثم يتم التقدم بالاستمارة النهائية، لاختيار المجموعة التي ستصل إلى المرحلة النهائية، وعقد ورشة عمل لمدة يومين عن مهارات العرض والتقديم ودراسات الجدوى، وبعدها مقابلة لجان التحكيم بالمتسابقين ليتم اختيار 9 فائزين (ثلاثة في كل مجال).



وتختتم المسابقة بحفل إعلان الفائزين ووضع خطة المتابعة والدعم ومساعدة الفائزين ليصبحوا رواد الاقتصاد الأخضر لمشاركة فعالة من المجتمع المدني في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتحضر للأخضر».