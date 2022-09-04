غارقة في تأثرها ودموعها، أعلنت الأميركية سيرينا وليامس، بعد خروجها من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة، أنها لن تعيد النظر على الأرجح في قرار اعتزالها التنس، بعد بنائها على مدى 27 عاما مسيرة نادرة في عالم الرياضة.



وعما إذا كانت ستعيد النظر بقرار اعتزالها، أجابت حاملة لقب 23 بطولة كبرى بعد خسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 7-5 و6-7 (4-7) و6-1 «لا أعتقد، لكن لا أحد يعلم».



وكانت سيرينا التي ستبلغ 41 عاما في 26 سبتمبر قد أعلنت مطلع الشهر الماضي لمجلة فوغ أنها تريد «التطور بعيدا عن التنس» دون إعلان الزمان، فيما بدت بطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك، حيث أحرزت في 1999 بعمر السابعة عشرة أول ألقابها الكبرى، المكان المناسب لإنهاء مشوارها الزاخر.



وجاء المشهد مؤثرا على ملعب أرثر آش، حيث وقفت الأسطورة أمام مواطنيها تتحدث، بعد مسيرة هيمنت فيها لفترة طويلة على ملاعب الكرة الصفراء.



وتراجعت سيرينا في المجموعة الثالثة أمام خصمتها التي حسمت المواجهة في 3 ساعات و5 دقائق. لم تستسلم الأميركية وقاتلت حتى نهاية كل تبادل وأنقذت 5 كرات لحسم المواجهة.



بعد ذلك، حيت الجماهير على المدرجات وقع أغنية تينا تيرنر «ببساطة الأفضل».



وكشفت إنها تريد تمضية المزيد من الوقت مع ابنتها أولمبيا البالغة 5 سنوات «لقد كان الأمر صعبا عليها حقا، مسيرتي. سيكون جميلا أن أمضي بعض الوقت معها. أقوم بأشياء لم تسنح لي الفرصة من قبل للقيام بها».



ولدى السيدات أيضا، تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا للمرة الأولى إلى الدور الرابع، بفوزها على الأميركية شيلبي رودجرز 4-6،6-4، و6-3، لتواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي سحقت على المجرية دالما غالفي 6-2 و6-0.



وتأهلت الأميركية الشابة كوكو غوف بفوزها على مواطنتها ماديسون كيز 6-2 و6-3 والفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة على الكندية بيانكا أندرييسكو 6-3 و6-2.



ولدى الرجال، تأهل الروسي دانييل مدفيديف، حامل اللقب والمصنف أول عالميا، بفوز سهل على الصيني ييبينغ وو الـ174 عالميا 6-4 و6-2 و6-2.



وتخطى وصيف ويمبلدون هذا الصيف الأميركي جاي جاي وولف المصنف 87 بنتيجة 6-4 و6-2 و6-3 في ساعة و55 دقيقة.



ويتقدم كيريوس في المواجهات المباشرة مع الروسي 3-1.



وأطاح الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 13 حامل لقب 2012 البريطاني أندي موراي 6-4،6-4،6-7 (1/7)، و6-3. كما تأهل النرويجي كاسبر رود المصنف خامسا على حساب الأميركي تومي بول 7-6 (7-3) و6-7 (5-7) و7-6 (7-2) و5-7 و6-0.