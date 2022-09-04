تعاقد الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو مع أولمبياكوس، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري اليوناني في كرة القدم.



كتب بطل اليونان في آخر ثلاثة مواسم، في حسابه على موقع تويتر «أسطورة كرة قدم حقيقية تنضم إلى أولمبياكوس».

وخاض مارسيلو (34 عاما) 546 مباراة مع ريال مدريد الإسباني الذي وصله عام 2006 بعمر الثامنة عشرة، وأحرز معه خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. هو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ ريال مع 25 لقبا.

وقررت إدارة النادي الملكي عدم التجديد له بعد موسم 2022 المعقد بالنسبة للاعب، إذ لم يشارك أساسيا سوى في 5 مباريات في الدوري، ولم يخض نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول الإنجليزي في مايو الماضي. ويشارك أولمبياكوس في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» هذا الموسم.