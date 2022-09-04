انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه ريال بيتيس 2-1 مساء أمس في إطار منافسات الجولة الـ 4 من المسابقة المحلية.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم لأصحاب الأرض (9) من زمن المباراة لكن سيرخيو كاناليس أدرك هدف التعادل (17) لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه من أجل تسجيل هدف آخر، فيما بادله بيتيس الهجمات من وقت لآخر.



ومرت عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بدون جديد، فيما قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إجراء تغيير أول بإقحام الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي بدلا من الفرنسي إدواردو كامافينغا.



وفي الدقيقة 65 سجل ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق رودريغو الذي تلقى كرة عرضية من فالفيردي، ليسددها داخل منطقة الجزاء في شباك الحارس روي سيلفا.



وتواصلت محاولات ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث، فيما لم تسفر مجهودات «بيتيس» لتسجيل هدف التعادل عن أي جديد، لينجح الفريق الملكي في الحفاظ على نتيجة التقدم حتى نهاية الشوط الثاني، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2-1.



وتتجه الأنظار اليوم الى ملعب ميستايا، حيث يتواجه فالنسيا بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوزو مع خيتافي بحثا عن انتصاره الثاني، لكن مع وجه جديد بشخص الهداف الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني الذي انضم إلى «الخفافيش» بصفقة انتقال حر حتى عام 2024.



وسيخوض المهاجــــم الأوروغوياني (133 مباراة دولية، 58 هدفا) غمار الدوري الإسباني للمرة الأولى في مسيرته، بعد مروره في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.



ويسعى أتلتيك بلباو إلى تحقيق الانتصار على حساب إسبانيول، بينما يريد فياريال تجاوز عقبة التشي، ويبحث أوساسونا عن انتصاره الثالث في الدوري على حساب ضيفه رايو فايكانو.



ألونسو «برشلوني» لموسم



أعلن نادي برشلونة التعاقد مع الظهير ماركوس ألونسو لموسم واحد، بعدما أنهى اللاعب عقده مع تشلسي. وقال النادي الكاتالوني في بيان إن «اللاعب سيوقع عقدا حتى 30 يونيو 2023، وسيكون لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو».

وكان وصول الظهير الدولي الإسباني (9 مباريات دولية) في انتظار إضفاء الطابع الرسمي فقط، بعدما خاض ألونسو حصة تدريبية مع برشلونة بعد أول من أمس.



ويأتي ضم ألونسو غداة عودة هكتور بيليرين إلى فريق بداياته الكروية في صفقة انتقال حر بعدما وافق أرسنال على فسخ عقده.