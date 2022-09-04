اعتلى فريق فرايبورغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) عقب فوزه على باير ليفركوزن 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ 5 من المسابقة، والتي شهدت تعثر تعادل بايرن ميونخ بالتعادل مع مضيفه يونيون برلين 1-1، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز فيردر بريمن على بوخوم 2-0، وكولون على فولفسبورغ 4-2، وتعادل شتوتغارت مع شالكه 1-1.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد ليفركوزن عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام يونيون برلين الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع فيردر بريمن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، وظل بوخوم بلا رصيد في قاع الترتيب.

وكان بوروسيا دورتموند قد افتتح الجولة بفوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 1- 0، في افتتاح المرحلة.



ويدين دورتموند بهذا الفوز إلى هدف نجمه ماركو رويس (16)، ليرفع رصيده من النقاط إلى 12 نقطة.



وتختتم الجولة اليوم بمواجهتين الأولى عندما يستضيف أوغسبورغ نظيره هرتا برلين، والثانية عندما يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع ماينز.