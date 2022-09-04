عاد يوفنتوس الى دوامة التعادلات بعد ان اكتفى بنقطة واحدة من مباراته مع مضيفه فيورنتينا 1-1 في الجولة الـ5 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وفشل بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتا من أتالانتا وروما.



والتعادل هو الثالث لـ«اليوفي» هذا الموسم في 5 مباريات مقابل انتصارين، فرفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن اتالانتا وروما اللذين خاضا مباراة اقل.



على ملعب «ارتيميو فرانكي» في فلورنسا، بدأ يوفنتوس المباراة بشكل مثالي عندما افتتح له مهاجمه الپولندي الجديد اركاديوش ميليك التسجيل بعد مرور 9 دقائق.



ونجح أصحاب الارض في ادراك التعادل اثر هجمة مرتدة سريعة بواسطة العاجي كريستيان كوامي الذي سجل في مرمى ماتيا بيران الذي حل بدلا من الحارس الاصيل الپولندي فويتشيك تشيتشني المصاب بالتواء في كاحله (29).



إلى ذلك، سيكون روما في رحلة ليست سهلة الى أوديني لمواجهة أودينيزي بقيادة نجمه الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل ثنائية في الفوز 3-0 خلال منتصف الأسبوع الماضي على مونتسا.



كما سيلتقي كريمونيزي مع ساسوولو، سبيتسيا مع بولونيا، وفيرونا مع سمبدوريا.



فرنسا



تقام اليوم 7 مباريات في الدوري الفرنسي، حيث يحل موناكو ضيفا على نيس، فيما يستضيف مونبلييه نظيره ليل، ويتواجه بريست مع ستراسبورغ، ويتلاقى ريمس مع لنس، ويستضيف أجاكسيو فريق لوريان، ويلتقي كليرمون فيران مع تولوز، ويبحث كلا من تروا ورين عن الانتصار الثالث عندما يتواجهان مع بعضهما.