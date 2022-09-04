عانى تشلسي الأمرين قبل تخطي عقبة وست هام 2-1 في الجولة الـ 6 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تقدم وست هام ـ الذي يعاني في مطلع الموسم الحالي ـ بواسطة مهاجمه ميكايل انتونيو (63)، بيد ان تشلسي ادرك التعادل عن طريق ظهيره الايسر بن تشيلول (76)، قبل ان يمنحه الالماني كاي هافيرتس الفوز قبل النهاية بدقيقتين، علما أن الحكم ألغى هدف التعادل لوست هام الذي سجله العاجي ماكسويل كورنيه في الدقيقة الاخيرة بسبب مخالفة.



واهدر نوتنغهام فوريست، العائد الى دوري النخبة للمرة الاولى منذ عام 1999، تقدمه 2-0 امام بورنموث الجريح ليخسر 2-3، فيما سقط نيوكاسل في فخ التعادل على أرضه 0-0 مع كريستال بالاس، في حين ألحق برينتفورد هزيمة ثقيلة بليدز يونايتد 5-2 بينها ثلاثية لمهاجمه ايفان توني.



وفي شمال لندن، حافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم بفوز صعب على فولام 2-1، وانتظر توتنهام حتى قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الاول ليفتتح له لاعب الوسط الدنماركي اميل هيوبرغ التسجيل.



واضاف هدافه هاري كين الثاني قبل النهاية بربع ساعة من مسافة قريبة (75)، لكن فولام رد بواسطه هدافه الصربي ألكسندر متروفيتش (83)، ونجح ريشارليسون لمصلحة «البلوز» في تسجيل الهدف الثالث لكن الحكم الغاه بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR) بداعي التسلل.



وتعادل ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا 0-0 خلال مباراة «ديربي ميرسيسايد» التي جمعتهما في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط.



وهذا التعادل هو الثالث لليفربول في الدوري مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة. كما أن التعادل هو الرابع لإيفرتون مقابل الخسارة في مباراتين، علما بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن.



من جهته، يريد أرسنال المتصدر بسجل مثالي من 5 انتصارات تواليا وقف انتفاضة مان يونايتد في الآونة الأخيرة، بعد تحقيق «الشياطين الحمر» الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة إثر بداية متعثرة، عندما يتواجهان على ملعب «أولد ترافورد» اليوم.



وهذه أول امتحان جدي لكتيبة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لقياس قدراته التنافسية على اللقب هذا الموسم، في مواجهة مان يونايتد الذي بدأ يجد نوعا من التوازن بإشراف مدربه الهولندي الجديد إريك تن هاغ، لاسيما في خط الدفاع حيث حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية تواليا ضد ليستر سيتي خلال فوزه على 1-0 بعد أن فاز بنتيجة مماثلة ضد ساوثمبتون الأسبوع الماضي.



وعلى الرغم من البداية المثالية لأرسنال، فقد ناشد لاعب وسطه السويسري الدولي غرانيت تشاكا زملاءه بأن يظهروا حنكة أكبر أمام المرمى لكي يواصلوا الانطلاقة المثالية.



أما يونايتد فنجح في الاختبار الجدي الأول عندما تغلب على غريمه التقليدي ليفربول 2-1 وهو الانتصار الذي مهد لفوزه في المباراتين التاليتين خارج ملعبه ضد ساوثمبتون وليستر سيتي 1-0، بعد بداية متعثرة شهدت خسارته مباراتين.



ويسعى لستر سيتي إلى وقف نزيف النقاط وتحقيق انتصاره الأول في الدوري عندما يحل ضيفا على برايتون.



النني يغيب لأشهر



كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعب وسطه المصري محمد النني سيغيب عدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.



وقال أرتيتا عن إصابة النني (30 عاما) ولاعب الوسط الآخر الغاني توماس بارتي «بالنسبة للنني نتحدث عن عدة أشهر، أما بارتي فنأمل في أسابيع أو أقل من ذلك»، وذلك بعد إصابة لاعب الوسط الدولي المصري بقدمه أمام فولام في المرحلة الثالثة من الدوري.



تابع أرتيتا «قام النادي بعمل رائع لجلب اللاعبين الذين أردناهم. أجرينا الانتقالات باكرا نوعا ما، لكن للأسف في آخر 72 ساعة، أصيب بارتي في نفس مكان المرة الماضية، ثم تعرض النني لإصابة طويلة الأمد وتعين علينا الرد في السوق».